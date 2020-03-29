نقيب الصحفيين العراقيين اللامي يدعو مجلس الوزراء الى تصحيح خطأ احالة الاف الكوادر الصحية على التقاعد

2020/03/29 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي مجلس الوزراء الى تصحيح خطأ احالة الاف الكوادر الصحية على التقاعد.وقال اللامي في تغريدة له وتابعته وكالة صدى:” ان احالة الالاف من الاطباء والممرضين والمساعدين الطبيين على التقاعد بسبب مادة في قانون التقاعد الجديد حسب العمر المبكر..خاطئ يجب معالجته من قبل مجلس الوزراء باجتماعه القادم باعادتهم للوظيفة او

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