وفاة رضيع بسبب “كورونا” في ولاية إلينوي الأمريكية

2020/03/29 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، جاي بي بريتزكر، عن وفاة رضيع عمره أقل من عام جراء إصابته بمرض “كوفيد-19”.وقال بريتزكر خلال مؤتمر صحفي إن وفاة “الرضيع” مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب صحيفة “شيكاغو بيزنس”.وأضاف حاكم الولاية معربا عن صدمته بهذا النبأ “أعرف مدى صعوبة أخبار كهذه، خصوصا

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