عمليات بغداد تجدد اهمية الالتزام بحظر التجوال

2020/03/29 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد جددت قيادة عمليات بغداد اهمية الالتزام بحظر التجوال حفاظا على صحة الجميع.ونقل بيان للقيادة عن قائدها اللواء الركن عبد الحسين التميمي دعوة المواطنين للالتزام بالحظر الصحي حفاظًا على سلامتهم .ودعا اصحاب المصالح والاعمال التجارية الى التحول مؤقتا الى بيع البضائع التي يحتاجها السكان عن طريق عربات تجوال من اجل منع […]

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