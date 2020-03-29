كوريا الشمالية تطلق “مقذوفاً غير محدد” قبالة سواحلها الشرقية

2020/03/29 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية الأحد “مقذوفاً غير محدد” في البحر قبالة سواحلها الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وهذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونغ يانغ في وقت يحاول العالم جاهداً التعامل مع فيروس كورونا المستجد.في 21 آذار/مارس، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري […]

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