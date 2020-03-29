مؤسس فيسبوك يطلق مبادرة “تشان زوكربيرغ” لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا

2020/03/29 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة "تشان زوكربيرغ"، تساهم بمبلغ 25 مليون دولار أميركي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا المستجد

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