بعد “الثلاجة” وحرق المقرات.. ماذا ينتظر الحشد الشعبي عقب كورونا؟

2020/03/29 | 10:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تساءل النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي، الاحد، عن الإجراءات الظالمة التي تنتظر الحشد الشعبي عقب تصد...

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