بدر: الحديث عن الانقلاب الأميركي محاولة لفرض الزرفي

2020/03/29 | 10:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الأحد، عن دخول أميركية كبيرة إلى العراق خلال فترة التظاهرا...

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