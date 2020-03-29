وفاة أول إعلامية عربية بكورونا

2020/03/29 | 10:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفيت الإعلامية المغربية ليلى الطرزيايم بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتعتبر وفاتها الأولى بين المشاهير العرب بهذا الفيروس المستجد الذي يجتاح العالم وتزداد رقعة انتشاره، فيما سارع عدد من زملائها إلى رثائها عبر السوشيال ميديا بكلمات مؤثرة.وأدخلت الراحلة ليلى الطرزيايم إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض القصور […]

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