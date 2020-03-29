دير الزور: الميليشيات تستغل حظر التجوال لتنفيذ عمليات السرقة ونهب الممتلكات

2020/03/29 | 10:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) -انتشرت عمليات السرقة في مدينة #دير_الزور بشكل متزايد منذ بدء تنفيذ «حظر التجوال» الذي فرضته السلطات السورية كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فايروس #كورونا.وقال مراسل موقع «الحل نت»

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