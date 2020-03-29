كيف غيّـر وباء كورونا مبادئ الاقتصاد الدولي؟

2020/03/29 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع تعريض «كوفيد 19» اقتصادات العالم واحداً تلو الآخر لضربات قاصمة، فإن على خبراء الاقتصاد وأخصائييه ومعهم الأسس التحليلية لصنع القرار الحكيم وإدارة الأزمات متابعة ما يجري من تطورات لحظة بلحظة ومواكبتها، ومما يثير مزيداً من الشعور بالهلع «علم اقتصاد العدوى الفيروسية» والخوف و«تعطيل الأعمال جملة وتفصيلاً»، وكلما ارتقى الفكر الاقتصادي في […]

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