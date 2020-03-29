السند المقوّم بالعملة الأجنبية يغطي العجز في الموازنة العامة.. سمير نعمة

2020/03/29 | 10:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.سمير فخري نعمة تهدف الدراسة الى اصدار سند حكومي مقوم بالعملة الاجنبية وبأجال مختلفة (قصيرة ، متوسطة ، طويلة) وبمبالغ مختلفة ، على غرار السندات الوطنية الصادرة من البنك المركزي والتي تم تداولها من قبل سوق العراق للاوراق المالية عام 2016 – 2018 ، اذ يكتتب السند بالعملة المحلية بالدينار (بناءً على سعر […]

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