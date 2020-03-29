الكمامة الأمثل للوقاية من فيروس كورونا

2020/03/29 | 11:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو القناع الطبي الأمثل الذي يمكنه الحماية من فيروس كورونا المستجد.ووفقا لموراشكو يعد القناع المكون من أربع طبقات من الضمادة الطبية حماية فعالة ضد الكورونا وأشار الوزير أنه تم اختبار هذه الأقنعة وبيعها.وأوضح السياسي ويقوم المصنعون بتخييطها ثم تسليمها إلى المنظمات الطبية والصيدليات.وتتكون الكمامات للاستخدام مرة واحدة […]

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