حسن نصر الله يثمن مبادرة الحوثي حول المعتقلين الفلسطينيين

2020/03/29 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مبادرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الخميس الماضي، بإطلاق أسرى سعوديين مقابل إطلاق المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.وعبّر سماحته خلال كلمة متلفزة له، مساء أمس السبت، حول آخر الأوضاع المستجدة في الحرب مع فيروس كورونا، عن تقديره لمبادرة قائد الثورة السيد عبد […]

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