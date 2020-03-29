2020/03/29 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغني برازيلي يسجل اغنية بعنوان "العزل الصحي " لتحذير الناس من تفشي وباء كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغني برازيلي يحث الناس على حماية انفسهم من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغني برازيلي يحث الناس على حماية انفسهم من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).