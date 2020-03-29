2020/03/29 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تجتمع 'عبر الفيديو' وتؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تجتمع 'عبر الفيديو' وتؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).