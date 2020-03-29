يوفنتوس يخفض رواتب مدربه ولاعبيه

2020/03/29 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن توصله لاتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف.وذكر يوفنتوس في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق على تخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب […]

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