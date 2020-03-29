الصادقون لـ”العهد نيوز”: على الحكومة توزيع رواتب المتقاعدين والإعانة الاجتماعية

2020/03/29 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، الحكومة الإسراع باتمام توزيع رواتب المتقاعدين إضافة إلى توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهرين متتاليين”. وقال الفتلاوي في تصريح لـ”العهد نيوز ” اليوم الاحد ان “هناك حاجة ملحة بتوزيع رواتب المتقاعدين والإعانة الاجتماعية فضلا توزيع مفردات البطاقة التموينية لشهرين متتاليين”. وأضاف أن “إتمام توزيع رواتب المتقاعدين والاعانة الاجتماعية […]

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