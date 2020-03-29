امانة بغداد: مشاريع الماء تعمل على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية

2020/03/29 | 11:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الاحد، عن استمرار ملاكاتها العاملة في مشاريع وخزانات الماء بالعمل وضخ الماء الصافي الى كافة مناطق بغداد وبشكل طبيعي رغم استمرار حظر التجوال.وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة صدى , ان “دائرة ماء بغداد احدى ملاكات أمانة بغداد أكدت استمرار عملية تجهيز وضخ الماء الصافي لعموم مدينة بغداد وعدم تأثرها بحظر

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