قائممقام السليمانية: مرحلة انتشار “كورونا” ماضية نحو الزوال

2020/03/29 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قائممقامية محافظة السليمانية ،الاحد، ان مرحلة خطر توسع انتشار الفيروس ماضية نحو الزوال، وخلال الاسابيع المقبلة سيتم التغلب على كورونا.وقالت القائممقامية في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مرحلة خطر توسع انتشار الفيروس ماضية نحو الزوال، وخلال الاسابيع المقبلة سنقترب من التغلب على كورونا وهذه اللحظة والساعة ستكون تاريخية لإقليم كردستان”.ودعت السكان “الى […]

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