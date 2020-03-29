قيادة عمليات بغداد تجدد اهمية الالتزام بحظر التجوال

2020/03/29 | 11:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت قيادة عمليات بغداد اهمية الالتزام بحظر التجوال حفاظا على صحة الجميع.ونقل بيان للقيادة عن قائدها اللواء الركن عبد الحسين التميمي وتلقته وكالة صدى ,دعوة المواطنين للالتزام بالحظر الصحي حفاظًا على سلامتهم .ودعا اصحاب المصالح والاعمال التجارية الى التحول مؤقتا الى بيع البضائع التي يحتاجها السكان عن طريق عربات تجوال من اجل منع

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