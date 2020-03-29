مالي تجري انتخابات برلمانية رغم تفشي كورونا

2020/03/29 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه اليوم الأحد، الناخبون في مالي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 147 نائبا، رغم انتشار فيروس كورونا في البلاد ووصول عدد الإصابات إلى 18 حالة في ظرف أربعة أيام وتسجيل أول حالة وفاة امس السبت.وأعلنت الحكومة أنها لن تؤجل الانتخابات التشريعية وأنها تعول عليها لإعادة الاستقرار للبلاد الذي يعاني من عنف […]

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