2020/03/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت شرطة ذي قار تمكن قيادتها خلال الـ 24 ساعة الماضية من اعتقال 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة.
وقالت الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن القوات الامنية ضبطت سلاح متوسط نوع نوع BKC مع شريط عتاد من نوعها و بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزن عتاد بالإضافة الى 23 سيارة و 38 دراجة […]
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وقالت الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن القوات الامنية ضبطت سلاح متوسط نوع نوع BKC مع شريط عتاد من نوعها و بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزن عتاد بالإضافة الى 23 سيارة و 38 دراجة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: اعتقال 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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