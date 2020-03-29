2020/03/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار تمكن قيادتها خلال الـ 24 ساعة الماضية من اعتقال 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة.وقالت الشرطة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن القوات الامنية ضبطت سلاح متوسط نوع نوع BKC مع شريط عتاد من نوعها و بندقية نوع كلاشنكوف مع مخزن عتاد بالإضافة الى 23 سيارة و 38 دراجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: اعتقال 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: اعتقال 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).