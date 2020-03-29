2020/03/29 | 11:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاحد، عن حالة الطقس لغاية الخميس المقبل، فيما اشارت الى انه سيشهد امطار وارتفاع بدرجات الحرارة.اليوم الاحد المنطقة الوسطى: طقس غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احيانا يتحول الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة.المنطقة الشمالية: طقس غائم مصحوب بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس لغاية الخميس المقبل: امطار وارتفاع بدرجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس لغاية الخميس المقبل: امطار وارتفاع بدرجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).