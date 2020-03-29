الرافدين: لدينا السيولة المالية وسنستمر بتوزيع رواتب الموظفين

2020/03/29 | 11:24 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن استمراره في صرف رواتب الموظفين وأصحاب المنافذ الخاصة من خلال فروعه المنتش...

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