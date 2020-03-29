السليمانية: مرحلة خطر توسع فيروس كورونا انحسرت

2020/03/29 | 11:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية أكدت قائممقامية محافظة السليمانية، اليوم الأحد، أن مرحلة خطر توسع انتشار الفيروس ماضية نحو الزوال وخلال الاسابيع المقبلة سيتم التغلب على كورونا.وقالت القائممقامية في بيان اطلعت عليه ،”العهد نيوز”، ان “مرحلة خطر توسع انتشار الفيروس ماضية نحو الزوال، وخلال الاسابيع المقبلة سنقترب من التغلب على كورونا وهذه اللحظة والساعة ستكون تاريخية […]

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