2020/03/29 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، امس السبت، أن “افضل منطقة تطبق الحظر الصحي في جانب الكرخ هي المنصور، فيما هناك مناطق لا تبالي للحظر.وقال الحجامي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة صدى، انه “ستكون الدولة امام معادلة صعبة جداً أما ان تستمر في تمديد الحظر وهذا يؤدي الى مجاعة لكثير من الناس او

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تصدر بيانا بشأن المناطق التي تطبق الحظر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تصدر بيانا بشأن المناطق التي تطبق الحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).