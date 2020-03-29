المتحدث باسم الخارجية الصحاف: قرار عودة عراقيي الخارج غير مناط بالخارجية

2020/03/29 | 11:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية تنسيقها بشكل حثيث لعودة العراقيين في الخارج ممن سافروا خلال الاشهر الثلاثة الماضية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية(واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، ان ” وزارة الخارجية تنسق بشكل حثيث لعودة العراقيين في الخارج ممن سافروا خلال الاشهر الثلاثة الماضية وحسب مانصت عليه مقررات خلية الأزمة”.وأضاف ان

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