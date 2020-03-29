2020/03/29 | 11:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الاحد، عن وفاة مصاب بفيروس كورونا داخل المحافظة.وقال العزاوي، ان” مصاب بفيروس كورونا وهو مسن توفي قبل قليل في الحجر الصحي ببعقوبة بعد 3 ايام على نقله اليه وهو ثاني حالة منذ بروز الفيروس في المحافظة”.واضاف العزاوي،ان” المتوفي وهو متقاعد يبلغ عمره 65 سنة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مصاب بفيروس كورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).