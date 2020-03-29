2020/03/29 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك تمكن تدريسي بكلية العلوم في جامعة كركوك من التوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم الالكتروني للتواصل مع الطلبة بعيداً عن مشكلة ضعف خدمة الإنترنت.وقال رئيس جامعة كركوك صباح احمد في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عملية التعليم الالكتروني أصبحت حاجة ملحة خلال الفترة الراهنة وشرعت جميع الجامعات بتطبيقها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كركوك تتوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم الأكتروني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كركوك تتوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم الأكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).