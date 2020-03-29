مصدر: سجناء تسفيرات الرصافة يعلنون اضرابا عن الطعام بسبب كورونا

2020/03/29 | 12:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر مطلعة عن اعلان السجناء في سجن الرصافة اضرابا عن الطعام بسبب عدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقايتهم من فايروس كورونا.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ(المستقلة) “بلغني الآن أن السجناء بتسفيرات الرصافة والذين يتجاوز عددهم ٥ آلاف سجين بدأو اليوم الأحد أضراباً مفتوحاً عن الطعام ورفضوا استلام الفطور “.واشار الى […]

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