كم يبيت فيروس كورونا في الجسم؟

2020/03/29 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فريق من العلماء الصينيين في دراسة حديثة، الفترة التي يعيش فيها فيروس كورونا المستجد بجسم المصاب بالوباء.وأجرى فريق من الباحثين في مركز بكين الطبي دراسة توصلت إلى أن فيروس كورونا يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض “كوفيد-19″، من يوم إلى 8 أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.وبحسب الباحثين، فإن الدراسة […]

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