الصين تزود اقليم كوردستان بمجموعة جديدة من المعدات لمكافحة كورونا

2020/03/29 | 12:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الاحد عن تزويد جمهورية الصين الشعبية الاقليم بمعدات طبية جديدة وذلك في اطار الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الصيني العام في الاقليم اليوم، ان "الاقليم في مرحلة السطيرة على الفيروس"، موضحا ان هذه المرحلة تعني خفض اعداد المصابين بالفيروس والحد من انتشاره.

واثنى الوزير على مكافحة الصين للفيروس والقضاء عليه، قائلا ان "الصين من اوائل الدول التي قدمت المساعدات الطبية للاقليم ونشكرهم على ذلك".

واضاف ان "الصين زودتنا بمجموعة جديدة من الاقنعة الطبية وسيتم توزيعها على مستشفيات الاقليم".

وعن تمديد الحظر في الاقليم قال الوزير ان "تجربة حظر التجوال وحجر القادمين من خارج الاقليم كانت لها اهمية بالغة ولذا لو لم يكن الحظر لكان عدد المصابين بالفيروس بالالاف".

وتابع البرزنجي بالقول ان "جميع الحالات التي سجلت في الاقليم قدمت من الخارج ودول الجوار لان هذا الفايروس لم يكن موجودا في الاقليم".

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