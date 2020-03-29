ألمانيا.. 4000 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 60 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/03/29 | 12:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أظهرت بيانات أولية لمعهد روبرت كوخ الفدرالي، الأحد (29 آذار 2020)، تسجيل أكثر من 60 وفاة، ونحو أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد، أن "حصيلة الوفيات بسبب كورونا في ألمانيا ارتفعت منذ أمس بـ 64 حالة جديدة لتصل حالات الوفاة الى 389 حالة على الأقل".

ولفت إلى أن "هذه الحصيلة أولية ولا تضم آخر معلومات عن وضع تفشي فايروس كورونا في ولايات بادن-فورتمبيرغ، وهسن، وسارلاند".

في الوقت نفسه، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفايروس كورونا في المانيا 52547 حالة، مقارنة مع 48582 إصابة أعلن عنها أمس.

المصدر: رويترز

بغداد اليوم- بغداد

كشف الوكيل الفني لوزارة الصحة، جاسم الفلاحي، الاحد (29 آذار 2020)، عن الأعداد المتوفرة للأجهزة التنفسية الرئوية في العراق، مبيناً أن الوزارة لديها نية لاستيراد المزيد من تلك الأجهزة.

وقال الفلاحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم - أربيل

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الأحد (29 آذار 2020)، تسجيل ثلاث إصابات بفايروس كورونا في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة أربيل في إقليم كردستان، سجلت إصابة ثلاث حالات جديدة بفاير

بغداد اليوم- متابعة

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا، إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.

ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

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