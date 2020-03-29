خاص “العهد نيوز”: ذوو سيدة متوفية بـ”كورونا” هددوا الأطباء ولوحوا بالكوامة العشائرية

2020/03/29 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر أمني مطلع في ذي قار، بأن عائلة السيدة المتوفية بفايروس كورونا في محافظة ذي قار، قاموا بالتجاوز على الكوادر التمريضية والطبية، كما حاولوا سحب وأخذ جثة المتوفية بالقوة ودفنها في النجف خلال للتعليمات.وقال المصدر، لـ”العهد نيوز”، إن “أبناء السيدة المتوفية، كانوا في حالة هستيريا وتجاوزوا على الكوادر […]

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