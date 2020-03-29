أطباء مستشفى إسباني محاصر بفيروس كورونا يقاومون رغم شعورهم بأن “كل شيء ينهار”

2020/03/29 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليغانيس الواقعة في إحدى ضواحي مدريد، أصرّ ممرضو وأطباء “المستشفى الجامعي” في المنطقة على مقاومة فيروس كورونا المستجدّ، الذي يحاصرهم والتغلب على الوباء، لكن يجمع بينهم “الشعور بأن كل شيء ينهار”.يقول خورخي ريفيرا المتحدث باسم مستشفى “سيفيرو أوتشوا الجامعي”، الواقع على بعد أكثر من عشر كيلومترات من العاصمة الإسبانية، “إنه الخراب وليست نهاية […]

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