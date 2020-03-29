عالية نصيف تطالب بغلق منفذ طريبيل الحدودي

2020/03/29 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف السلطة التنفيذية بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن لكون استمراره يشكل ضرراً على البلدين في ظل تزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقالت نصيف في بيان اليوم:” على الرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأردن مؤخراً، إلا أن منفذ طريبيل الحدودي مازال مفتوحاً أمام الشاحنات وخصوصاً صهاريج النفط التي […]

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