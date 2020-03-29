الزراعة توجّه بتخفيض سعر طبقة البيض إلى 4500 دينار

2020/03/29 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار.

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