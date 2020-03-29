الداخلية: حددنا أهم حاجات المواطنين لنجاح الحجر الصحي

2020/03/29 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن خلية الأزمة حددت أهم احتياجات المواطنين اليومية لضمان نجاح الحجر الصحي تفادياً لانتشار وباء كورونا المستجد.

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