وزارة الدفاع تكشف عن توجه أمني لعزل المناطق الموبوءة بكورونا

2020/03/29 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشفت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره، فيما حذرت من حدوث “كارثة إنسانية” في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية.ونقلت مصادر صحفية، عن المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول، قوله، إن “هناك توجهاً أمنياً من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق […]

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