طبابة الحشد الشعبي تعفر قضاء الشامية للوقاية من كورونا

2020/03/29 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الاحد، حملة تعفير في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.واطلقت هيئة الحشد الشعبي حملة وعي، الخميس 26 شباط 2020، لتوعية ضد فايروس كورونا وتعفير وتعقيم الاحياء السكنية والجامعات والدوائر الحكومية للحد من انتشار الفايروس.

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