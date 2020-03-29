فنلندا ستسحب جزء كبير من قوتها المتواجدة في العراق وإقليم كردستان

2020/03/29 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت فنلندا عن عزمها سحب جزء كبير من قوتها المتواجدة في العراق وإقليم كردستان.

وأكدت قيادة الجيش الفنلندي في بيان، أنها ستسحب غالبية قوتها البالغ عددها خمسين ضابطا ومستشارا عسكريا، والتي تتولى منذ سنوات تدريب قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، مبينة انها ستخضع القوة المنسحبة بشكل مباشر لإجراءات الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما، في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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