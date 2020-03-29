نائب عن سائرون: عقبتان أمام الزرفي وهذا الأسبوع حاسم له

2020/03/29 | 12:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ببغداد-اين]كشف نائب عن كتلة سائرون، عن عقبتين أمام رئيس الوزراء المكلف، عدنان الرزفي، لتشكيل حكومته.

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