الدفاع: توجه أمني لعزل المناطق الموبوءة

2020/03/29 | 12:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره.

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