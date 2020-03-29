الصحة النيابية: الاجراءات القانونية ضد المخالفين لحظر التجوال منع كارثة صحية حتمية للعراق

2020/03/29 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن الخلاطي، اليوم الاحد، ان تشديد الاجراءات القانونية ضد المخالفين لحظر التجوال بسبب كورونا منع كارثة صحية حتمية للعراق، مبينا ان اكثر من 80% ممن سكان العراق يطبقون الحظر بشكل فعلي.وقال الخلاطي، ان “اللجان النيابية المختصة والحكومية في انعقاد مستمر على مدار الساعة لتلافي اي خطأ […]

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