فلاي دبي: قسائم الاسترداد للمسافرين ستكون صالحة لمدة 12 شهراً

2020/03/29 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت شركة “فلاي دبي”، إنه بعد الإعلان الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني فإنها أوقفت عملياتها اعتباراً من الثلاثاء 24 مارس وحتى الثلاثاء 07 أبريل 2020 كجزء من الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها استجابة للتداعيات المتعلقة بفيروس كوفيد-19.وذكرت الناقلة أنه بالنسبة للرحلات الملغاة فسيتوفر أمام […]

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