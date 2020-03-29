مبادرة سيليا الانسانية امنت الحليب لاكثر من 700 طفل في اقل من اسبوع

2020/03/29 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في سابقة هي الاولى من نوعها في العراق, اطلقت شركة حليب سيليا الفرنسي للاطفال مبادرة “خليك بالبيت ونحن نؤمن حليب اطفالكم” في معظم محافظات العراق وذلك دعما لحملة “خليك بالبيت” من خلال تامين ثلاث علب حليب مجانا لكل طفل و توصيلها مجانا.منذ انطلاق الحملة, الاسبوع الفائت استطاعت الشركة ان تؤمن الحليب الى اكثر من […]

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