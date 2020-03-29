وزارة الزراعة توجّه بتخفيض سعر طبقة البيض إلى 4500 دينار

2020/03/29 | 12:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار.وقال وزير الزراعة صالح الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الوزارة أوعزت إلى شركات الدواجن أن يكون سعر بيض المائدة 4500 دينار للطبقة الواحدة”، مشيراً إلى أنه “الشركات تعاونت وساهمت في رفد السوق بالمنتجات”.وأكد

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