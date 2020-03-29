بالأرقام.. 51 عراقي مصاب بفيروس كورونا في 9 دول بينها حالات وفاة

2020/03/29 | 12:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاحد ، تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لعراقيي الخارج.وقال الصحاف في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “تم تسجيل حالة وفاة في بريطانيا و 8 حالات إصابة ، 5 منها في النمسا و 3 في كندا بفايروس كورونا المستجد لأبناء الجالية […]

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