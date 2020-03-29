أرتال وتعزيزات عسكرية تركية كبيرة تدخل إدلب شمالي سوريا

2020/03/29 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت أرتال عسكرية تركية كبيرة تضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ريف إدلب خلال الأيام الماضية، بعد سلسلة عمليات رصد واستطلاع أجرتها قوات تركية في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحيط الطريق الدولي حلب اللاذقية “أم 4” لاسيما ريف جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.ونقلت تنسيقيات المسلحين عن “مصادر محلية” بريف إدلب قولها إن القوات […]

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