أسعار الخضروات تقفز 300% رغم التدابير الحكومية الاردنية

2020/03/29 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار الخضروات والفواكه في الأردن، بنسب تجاوزت 300 في المائة، في العديد من الأصناف، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث تدنت الكميات الموردة إلى الأسواق إلى أدنى مستوى.ولم تسهم الإجراءات الحكومية المتخذة قبل نحو أسبوعين، والمتمثلة في تحديد سقوف سعرية لبعض الأصناف، في الحد من ارتفاع الأسعار […]

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